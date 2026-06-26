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В МИД рассказали о продвижении заявки РФ на расширение шельфа в Арктике

Работа по расширению шельфа Арктики постепенно продвигается.
Анастасия Митина 26-06-2026 03:54
© Фото: Marco Nescher, moodboard, Global Look Press

Большая часть заявки России на расширение континентального шельфа в Арктике уже утверждена. Об этом сообщил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

«Работа по расширению шельфа Арктики идет десятилетиями, она постепенно продвигается, шаг за шагом», - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, основная часть положительных рекомендаций по шельфу уже утверждена. Ее приняла Комиссия ООН по границам континентального шельфа.

Россия в 2001 году подала в ООН заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны. Она предоставляет право включить в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).

В 2002 году заявку отклонили. Россия снова подала заявку в ООН на расширение континентального шельфа в Арктике в 2016 году. Отмечалось, что Россия претендует более чем на один 1 миллион 191 тысячу квадратных километров шельфа в треугольнике Мурманск – Северный полюс – Чукотка.

#ООН #арктика #МИД России #Северный морской путь #шельф
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