Самолет влетел в самое высокое здание Пекина

В Пекине небольшой самолет влетел в самое высокое здание CITIC Tower - 109-этажный небоскреб Чайна-Цзунь. Об этом сообщил телеканал CNN.

По предварительным данным, речь идет о легкомоторном самолете Sunward SA60L Aurora. Он принадлежит местной авиационной компании.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как с высоты падают обломки самолета. На земле лежит его хвостовая часть рядом со зданием.

Люди, эвакуированные из небоскреба, собрались на улицах возле здания. На место происшествия прибыли машины экстренных служб.

По информации газеты The New York Times, на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы после происшествия. По данным Reuters, полицейские перекрыли часть дорог, ведущих к зданию, ограничили доступ к месту и не разрешают прохожим вести съемку.