В РКН предложили внедрять ИИ в игры для поиска запрещенного контента

Искусственный интеллект можно внедрять в видеоигры для поиска запрещенного контента. С таким предложением выступил на проходящем Петербургском международном юридическом форуме представитель входящего в Роскомнадзор Главного радиочастотного центра Станислав Махортов.

Он отметил существование игровых платформ с постоянным обновлением контента. Это делает невозможным мониторинг таких проектов. Но решить проблему можно при помощи ИИ.

«Для этого возможно применение технологии машинного обучения», - приводит слова Махортова RT.

Ранее Роскомнадзор сообщил «Звезде», что доступ к крупнейшему в мире сервису для хостинга IT-проектов GitHub в России не ограничивают. Отмечалось, что недавно в Сети начала распространяться непроверенная информация о том, что веб-сайт будет заблокирован на территории РФ. Такие выводы были сделаны на основании сообщений некоторых пользователей, которые столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться ресурсом. Ведомство опровергло данные слухи, заявив об отсутствии мер по регулированию работы сервиса.

Психиатр Елизавета Жесткова в беседе со «Звездой» объясняла, что в популярной у детей игре Roblox ребенок действительно может наткнуться на вредный контент, однако с подобной опасностью можно столкнуться в любом другом месте. По ее словам, любые игры не могут быть опасны, если ребенок играет в них умеренное количество времени, один-два часа в день.