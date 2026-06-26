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США закрыли двери для просителей политического убежища

Советник американского президента Стивен Миллер заявил, что «двери Америки» полностью закрыты для просителей убежища.
Виктория Бокий 26-06-2026 01:33
© Фото: Luis Soto, Keystone Press Agency, Globallookpress

США фактически полностью перестают принимать иностранных граждан, просящим политического убежища. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер.

По его мнению, данное решение «очень простое, элегантное и полное». Советник американского президента добавил, что «двери Америки» полностью закрыты для просителей убежища.

«Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», - отметил Миллер.

Помимо этого, американский чиновник высказался за ужесточение контроля над границей Соединенных Штатов с Мексикой. Он назвал прошения об убежище на юго-западной границе США фальшивыми.

Также Миллер коснулся и граждан Гаити, находящихся в Штатах в статусе временно защищенных лиц. Он призвал их как можно скорее вернуться на родину.

Напомним, за время правления Дональда Трампа из США депортировали более 900 тысяч мигрантов. Еще до прихода к власти он заявлял, что в Соединенные Штаты незаконно въехали около 25 млн нелегалов.

Еще год назад Госдеп США планировал изучить визы более 55 миллионов иностранцев. Целью проверки было выявить нарушения иммиграционных правил.

#сша #мигранты #Иностранцы #депортация #просители политического убежища
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