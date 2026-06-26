СК предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, его слова приводит корреспондент «Звезды».

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но с нами не согласились», - сказал Бастрыкин.

Он отметил темпы акселерации - подростки сейчас растут гораздо быстрее. При этом им еще не хватает ответственности и опыта - «еще глупенькие».

«И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными», - заявил председатель СК.

В ходе выступления глава СК также предложил заменить «Разговоры о важном» в школах уроками мужества. Он отметил, что к ним можно было бы привлечь участников спецоперации.

Также, по его мнению, в России необходимо усилить госконтроль за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций. Бастрыкин добавил, что Россия столкнулась с новым, крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима. В 2025 году по направленным в суд делам о терроризме зафиксировано почти трехкратное увеличение числа подростков, совершивших преступления, в сравнении с 2024 годом.