МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бастрыкин призвал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Председатель СК РФ отметил, что инициатива не нашла поддержки.
Сергей Дьячкин 26-06-2026 12:59
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

СК предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на Петербургском международном юридическом форуме, его слова приводит корреспондент «Звезды».

«Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но с нами не согласились», - сказал Бастрыкин. 

Он отметил темпы акселерации - подростки сейчас растут гораздо быстрее. При этом им еще не хватает ответственности и опыта - «еще глупенькие».

«И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными», - заявил председатель СК.

В ходе выступления глава СК также предложил заменить «Разговоры о важном» в школах уроками мужества. Он отметил, что к ним можно было бы привлечь участников спецоперации.

Также, по его мнению, в России необходимо усилить госконтроль за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций. Бастрыкин добавил, что Россия столкнулась с новым, крайне опасным вызовом - целенаправленным вовлечением молодежи в диверсионную и террористическую деятельность представителями и сторонниками киевского режима. В 2025 году по направленным в суд делам о терроризме зафиксировано почти трехкратное увеличение числа подростков, совершивших преступления, в сравнении с 2024 годом.

#уголовная ответственность #подростки #возраст #Александр Бастрыкин #пмюф #Следственный комитет РФ
1
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
2
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
3
УБИМ. Три машины в одной броне
4
Наземные беспилотники инженерных войск
5
БПЛА для войск БПС
6
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
7
Боевая подготовка призывников
8
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
9
Морской политех
10
Беспилотинки. Мировые тренды
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 