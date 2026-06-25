Завтра в Москве временно перекроют движение из-за праздника выпускников

26 и 27 июня будет временно закрыто движение в центре и на северо-востоке Москвы из-за городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает московский Дептранс в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что с восьми утра 26 июня до семи утра 27 июня закроют движение на участках улицы Ильинки и проезда от улицы Ильинки до улицы Варварки. С 12:00 26 июня до 07:00 27 июня - на участках Продольного, 1-го и 2-го Поперечных проездов и в проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд.

С трех часов дня 26 июня до семи часов утра 27 июня закроют участки Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы при движении в сторону 5-го Останкинского переулка и проспекта Мира, а также при левом повороте с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд.

Помимо этого, будет ограничено движение по первой крайней правой полосе - с 15:00 26 июня до конца праздника на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда. С 15:00 до 19:30 26 июня - на участке Моховой улицы.

Также на участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятий. В Дептрансе призвали водителей планировать маршрут с учетом временных ограничений.

Всероссийский выпускной бал проводится ежегодно. Он продлится 14 часов. Мероприятия будут проходить на пяти площадках - Александровский сад, Сапожковская площадь, Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор. В ходе мероприятий для выпускников выступят популярные артисты, ведущие и диджеи. Безопасность будут обеспечивать несколько сотен сотрудников различных служб.