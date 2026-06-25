Депутат Госдумы объяснил, как выписать жильца из квартиры

Собственник квартиры может выписать других жильцов, если у них нет права собственности на нее. Об этом рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий объяснил, что есть два способа выписки - добровольная и принудительная. Добровольный способ самый просто и легкий. Прописанный в квартире человек должен обратиться в МФЦ или на портал «Госуслуги» с просьбой снять себя с регистрационного учета.

«Выписать человека принудительно, без его согласия, даже если вы собственник, можно только через суд», - сказал Колунов.

По его словам, соответствующее исковое заявление надо подавать в суд по месту нахождения недвижимости. В заявлении нужно указать основания, на которых заявитель требует снять жильца с учета. Должны быть представлены доказательства. При положительном решении регистрирующий орган обязан исполнить решение суда.

Депутат также напомнил и об исключениях. Обращение в суд не понадобится, если человек, прописанный в квартире, признан умершим или безвестно отсутствующим. В таких случаях нужно лишь предоставить в МФЦ подтверждающие документы.

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