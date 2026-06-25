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Депутат Госдумы объяснил, как выписать жильца из квартиры

Обращаться в суд не понадобится, если прописанный человек признан безвестно отсутствующим или умершим.
Сергей Дьячкин 25-06-2026 12:20
© Фото: Seleznev Pavel, news.ru, Global Look Press

Собственник квартиры может выписать других жильцов, если у них нет права собственности на нее. Об этом рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий объяснил, что есть два способа выписки - добровольная и принудительная. Добровольный способ самый просто и легкий. Прописанный в квартире человек должен обратиться в МФЦ или на портал «Госуслуги» с просьбой снять себя с регистрационного учета.

«Выписать человека принудительно, без его согласия, даже если вы собственник, можно только через суд», - сказал Колунов.

По его словам, соответствующее исковое заявление надо подавать в суд по месту нахождения недвижимости. В заявлении нужно указать основания, на которых заявитель требует снять жильца с учета. Должны быть представлены доказательства. При положительном решении регистрирующий орган обязан исполнить решение суда.

Депутат также напомнил и об исключениях. Обращение в суд не понадобится, если человек, прописанный в квартире, признан умершим или безвестно отсутствующим. В таких случаях нужно лишь предоставить в МФЦ подтверждающие документы.

Юрист Дмитрий Кваша в беседе со «Звездой» рассказал, как быть в случае, если мошенники оформили на вас кредит и теперь вас беспокоят коллекторы. По словам эксперта, можно не только разрешить данную ситуацию без ущерба для себя, но и заранее обезопаситься от подобных проблем. По словам юриста, если вы столкнулись с подобным, нужно тут же заказать на «Госуслугах» выписку с кредитной историей - даже если микрозаем был взят без вашего ведома на ваши паспортные данные, он должен отображаться в ней.

#суд #квартира #Госдума РФ #мфц #госуслуги #выписка #жильцы #собственник квартиры
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