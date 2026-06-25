Первый полет Як-130М прошел на скорости до 600 километров в час

Первый испытательный полет модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М состоялся 25 июня в Иркутске на Иркутском авиационном заводе, входящем в структуру ПАО «Яковлев». Он длился около 50 минут и прошел на высоте до 2 000 метров при скорости до 600 километров в час.

За штурвалом находились летчик-испытатель 1-го класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Экипаж подтвердил, что полетное задание выполнено полностью. Самолет продемонстрировал отличные характеристики.

Як-130М представляет собой усовершенствованную версию самолета Як-130, разработанную Инженерным центром компании «Яковлев». Он создан с учетом опыта применения авиации в локальных и региональных конфликтах и предназначен для обучения пилотов, а также выполнения боевых задач. Самолет объединяет передовые технологии, расширенные возможности и потенциал для решения широкого спектра задач, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков.

Як-130М внешне похож на своего предшественника, но по характеристикам это совершенно новый самолет, сообщили в Ростехе. Он оснащен передовыми бортовыми системами, современной радиолокационной станцией и мощным комплексом вооружений, включая авиационные средства поражения классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». Теперь это не просто учебно-тренировочный самолет, а полноценный легкий истребитель с улучшенными характеристиками.

Модернизация Як-130М позволяет решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов, подчеркнул генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. Самолет способен уничтожать наземные и воздушные цели, включая тяжелые беспилотные летательные аппараты.

В ноябре 2025 года на авиационной выставке Dubai Airshow 2025 ОАК и «Рособоронэкспорт» представили прототип Як-130М. Интерес к самолету проявили и страны, уже эксплуатирующие Як-130, и новые заказчики, планирующие обновить свои ВВС современными машинами.

Як-130М оснащен двигателем АИ-222-25 от Объединенной двигателестроительной корпорации. Этот серийный двухконтурный бесфорсажный турбореактивный двигатель имеет тягу на максимальном режиме 2 500 кгс и сниженный расход топлива. Цифровая система автоматического управления и контроля обеспечивает надежность силовой установки.