Каждый шаг под прицелом: как ВС РФ взяли под контроль Приют в ДНР

Рахима с позывным Тайван дома ждет семья: родители, жена, ребенок. Послезавтра у него начинается отпуск. Для стрелка группировки «Центр» штурм Приюта стал боевым крещением. В первом же доме - встреча с врагом лицом к лицу, бой и победа. Затем - ранение от дрона. И даже покидая позиции, он продолжал сражаться.

«Пока откатывался - заметил блиндаж с противниками. Я сел, послушал, сработает ли рация и есть ли кто там. Сработала рация, были голоса. Закинул пару гранат - и был уничтожен блиндаж противника. Там даже не русский и не украинский языки были», - рассказывает Рахим Рахимов.

Гарнизон Приюта оказался пестрым. Костяк - мобилизованные ТЦК-шниками украинцы. Но рядом с ними держали оборону профессионалы из-за рубежа.

«Колумбия, Италия, немцы. Французы были, поляки. Оружие натовское, мало нашего оружия», - говорит командир взвода Сергей Киселев.

Приют - село в 10 километрах к юго-западу от Дружковки и к западу от Константиновки, за которую сейчас идут тяжелые бои. Оно стоит на ключевой трассе, связывающей Родинское с Дружковкой. Его взятие - это не просто победа. Это взлом позиционной обороны, которую ВСУ строили больше года. Теперь противник вынужден оттягивать резервы и оголять другие участки.

Отсюда открывается прямой выход в тыл мощнейшей укрепленной дуги: Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск. Эти четыре города считались неприступным поясом. Но Приют стал еще одной трещиной в этой стене и плацдармом для развития наступления на укрепрайон ВСУ.

Приют - относительно небольшой поселок. Тем не менее, нашим парням приходилось отвоевывать каждый метр. Там встречались не только небольшие сельские домики, но и двух- и даже трехэтажные каменные здания. В подвалах и чердаках скрывался противник.

Сам путь к селу оказался не менее суровым, чем штурм. 20 километров дороги растянулись на несколько суток. Каждый шаг - под прицелом. Внизу - минные ловушки, над головой - гул дронов и свист снарядов.

«Дунай, наш командир, и Бес, командир роты, - они всегда стараются сделать так, чтобы физические силы нас не покидали. То есть мы идем и передыхаем. Если погода плохая, птиц много - мы не идем, пережидаем», - поделился старший стрелок Алексей Иванов.

Но и противник не чувствовал себя в безопасности. Наша артиллерия методично подавляла позиции ВСУ, а ударные дроны сжигали опорные пункты врага один за другим. Благодаря мощной огневой поддержке и твердой силе воли бойцы шли вперед.

«Страх преодолеваем пониманием того, для чего мы здесь. Что если мы не будем воевать здесь, бить врага на его территории, то враг просто придет на нашу территорию. То есть он придет в наши дома, где живут наши семьи, наши родные», - объясняет заместитель командира взвода Владимир Декалов.

Приют остался позади. Группировка «Центр» не сбавляет оборотов и продвигается к Торскому. Одновременно идут встречные бои за Мирное и на ближних подступах к Шевченко. Белицкое охватывают с двух сторон. Наши штурмовые группы закрепляются на занятых рубежах. Впереди - новые цели и новые победы.