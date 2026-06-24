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Илон Маск перестал быть триллионером

Американский предприниматель был триллионером чуть меньше двух недель.
Виктория Бокий 24-06-2026 04:39
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Состояние американского предпринимателя Илона Маска уменьшилось с триллиона долларов до 957 миллиардов долларов. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к прибыли от основной деятельности, очищенной от финансовых обязательств и налогов, или цены акции к прибыли на акцию.

Как отмечает 360.ru, состояние Илона Маска уменьшилось на 118 миллиардов долларов. Триллионером он успел побыть чуть меньше двух недель.

О том, что Илон Маск стал первым в истории триллионером стало известно 12 июня. Это произошло после того, как первичное публичное размещение акций компании SpaceX привлекло рекордные 75 миллиардов долларов.

#сша #илон маск #SpaceX #бизнес #состояние #триллионер
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