Илон Маск перестал быть триллионером

Состояние американского предпринимателя Илона Маска уменьшилось с триллиона долларов до 957 миллиардов долларов. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доли. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к прибыли от основной деятельности, очищенной от финансовых обязательств и налогов, или цены акции к прибыли на акцию.

Как отмечает 360.ru, состояние Илона Маска уменьшилось на 118 миллиардов долларов. Триллионером он успел побыть чуть меньше двух недель.

О том, что Илон Маск стал первым в истории триллионером стало известно 12 июня. Это произошло после того, как первичное публичное размещение акций компании SpaceX привлекло рекордные 75 миллиардов долларов.