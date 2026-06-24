Участник Парада Победы вспомнил, как прошел великий праздник в 1945 году

Участник Парада Победы Дмитрий Епифанов с радостью вспомнил, как прошел великий праздник в России в 1945 году. Об этом он рассказал корреспонденту «Звезды» Артему Желтикову.

«Помню, как старшина роты объявил нам о победе над Германией, о капитуляции Германии. Вверх полетели все, что можно было подбрасывать: подушки, полотенца, одеяла. Дней через дней восемь-десять, наверное, мы узнали, что приказом командующего московского округа наше суворовское училище назначено дня участия в Параде Победы», - рассказал Дмитрий Епифанов.

В 1945 году курсанту Горьковского Суворовского училища Дмитрию Епифанову было 12 лет. Воспоминания о параде и об общении с фронтовиками он бережно хранит, рассказывает все до малейших деталей, несмотря на почтенный возраст.

«У нас было общение с ними только когда стояли рядом. Они по просьбе 12-15 летних мальчишек срывали с фашистских знамен кресты с ленточками и бросали к нашим шеренгам. Мне попался один такой крестик, я его взял и подарил своему товарищу», - добавил Епифанов.

С нацистскими знаменами связан и один самых популярным мифов о параде, якобы именно необходимость прикасаться к ним стала главной причиной появления перчаток. На самом деле, перчатки были частью новой парадной формы, пошитой специально к параду. Их носили все военнослужащие, а не только знаменная группа. Но миф соответствовал настроению людей той эпохи.

«Хорошо видели, как в полнейшей тишине под сухую барабанную дробь вот эти фашистские знамена и гитлеровский штандарт было написано "Адольф Гитлер"», - напомнил участник Парада Победы 1945 года.

Как ни странно, в строю юным курсантам пришлось даже легче, чем матерым воинам. Их учили на занятиях строевой подготовке, а вот фронтовики часто даже не умели идти в ногу, поэтому тренировались много и усердно. Территория аэродрома на Ходынском поле была выбрана площадкой.

«С утра поднимали нас в четыре утра, в пять утра был легкий завтрак- какао с булочкой. После этого тренировались. После тренировки, это несколько часов, где-то часов в девять-десять был завтрак, после завтрака было немного свободного времени и снова тренировки: и дневные, и вечерние», - поделился воспоминаниями участник Парада Победы 1945 года Анатолий Сунцов.

Военный и бывший Министр обороны СССР Георгий Жуков контролировал строевую подготовку, причем достаточно строго. Так маршал отменил вынос Знамени Победы, которое специально доставили к Параду. Дело в том, что знаменосец Степан Неустроев и его ассистенты Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест плохо выступили на репетиции. В результате герои войны получили гостевые приглашения на трибуну.

Одной из сложнейших задач была организация логистики. С момента капитуляции Германии прошло чуть больше месяца: рекордный срок для организации такого масштабного праздника.

«Генеральный штаб запросил три месяца на подготовку, на что Сталин им сказал нет, даю вам месяц. В тот же день генеральный штаб разослал телеграммы в войска. Каждый фронт должен был предоставить и собрать из своих военнослужащих сводный полк, в который принимались наиболее отличившиеся, наиболее видные, высокие солдаты. Нижняя планка роста - 170см. Соответственно, чем выше, тем лучше», - объяснил военный историк Константин Семенов.

Свежеприбывшие сводные полки разместили в Чернышевских (Павловская ул., 1, Москва), Алешинских (Арбатецкая ул., 2-5, Москва), Октябрьских (улица Поликарпова, дом 21.) и Лефортовских казармах (улица Красноказарменная, д. 2, д. 3 и д. 4/1 (строение 1)), а также в пригородах Хлебниково, Болшево и Лихобор. Всего на парад планировалось представить сводные полки от десяти фронтов и Военно-морского флота. Позднее к участию также привлекли войска Московского гарнизона и курсантов военных училищ.

«Была такая полемика: кто достойнее идти первым. Сталин тоже поставил точку в этом вопросе. Он сказал, что полки должны идти так, как они располагались на фронте. То есть с севера на юг. Первым открывал движение сводный полк Карельского фронта, потом Ленинградский и так далее», - прокомментировал Семенов.

В день проведения парада подъем военнослужащим протрубили в четыре часа утра. Но если сводные полки сразу отправились на красную площадь, то танки и боевые орудия сосредоточили на Тверской, тогда улице Горького.

В целях безопасности специально разводили маршруты движения людей и техники. Принципы движения колонн практически не поменялись при всех изменениях в организации произошедших за более чем 80-летнюю историю парадов.

Всего в тот день по брусчатке Красной площади прошли больше 35 тысяч человек, а также проехало 1850 единиц боевой техники. Шествие длилось больше двух часов. Это при том, что из-за сильного дождя была отменена воздушная часть и не состоялась запланированная демонстрация колонны рабочих.