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Госдума приняла закон об удостоверении военных пенсионеров

Документ будут выдавать бывшим военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в органах МВД, ФСИН, ФССП, ФСБ, ФТС, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете.
Владимир Рубанов 24-06-2026 13:59
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В России введут единый образец удостоверения для военных пенсионеров. На пленарном заседании Государственной думы депутаты приняли во втором и третьем чтениях соответствующий законопроект, разработанный правительством.

Согласно новому документу, в России будет утвержден унифицированный образец удостоверения, а также порядок его оформления и выдачи. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что это удостоверение будет служить не только для подтверждения пенсионного статуса, но и для получения ряда социальных льгот и гарантий.

Документ будут выдавать бывшим военнослужащим, а также лицам, проходившим службу в органах МВД, ФСИН, ФССП, ФСБ, ФТС, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Образцы пенсионных удостоверений, порядок их оформления, учета и выдачи будет утверждать орган, ответственный за пенсионное обеспечение.

Ранее законодательство не предусматривало выдачу пенсионных удостоверений для военных и сотрудников правоохранительных органов. Пенсионное удостоверение служит подтверждением статуса пенсионера и предоставляет его обладателям возможность пользоваться разными социальными льготами при предъявлении этого документа. 

Документу предстоит пройти утверждение в Совете Федерации. После этого он поступит на подпись президенту. Если закон пройдет все процедуры, он вступит в силу спустя 180 дней с момента официального опубликования.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2026 года увеличат выплаты пенсионерам, которые официально работали в прошлом году. Максимальная сумма добавки ограничена тремя коэффициентами, а итоговый результат определяется заработком пенсионера за 2025 год и общей суммой перечисленных страховых взносов.

#военные пенсионеры #льготы #Пенсии #документы #закон #Госдума РФ #социальное обеспечение
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