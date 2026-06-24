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Львова-Белова: удары БПЛА мешают воссоединению детей с родственниками

При этом готовы документы на четырех детей, которых Россия планировала воссоединить с родственниками на Украине.
Владимир Рубанов 24-06-2026 10:46
© Фото: deti.gov.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Контакты России с Украиной по воссоединению семей сохраняются, рассказала «Звезде» уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, стороны регулярно сверяют списки. Абсолютно все случаи в этих списках единичные.

«У нас готовы документы на четырех детей, которых мы планировали воссоединить с родственниками на Украине. Но в связи с атаками дронов это сделать практически невозможно, потому что мы не можем подвергать их опасности и логистика очень сложная. Поэтому ждем, когда будет такая возможность, и обязательно воссоединим семьи», - рассказала Львова-Белова.

Детский омбудсмен добавила, что в целом никаких проблем в воссоединении у семей не возникает, они самостоятельно это делают. Правозащитники прорабатывают только сложные случаи, когда требуется помощь. Все они связаны с семейными историями, отметила Львова-Белова.

«Например, в России ребенок с бабушкой, на той стороне находится мама. Или здесь ребенок с папой, на той стороне находится мама. Или ребенок приехал с кем-то из родственников, поменялась линия фронта, и возвращение стало невозможно. То есть это все не было связано с разлучением, а было связано просто с такими техническими моментами. У кого-то нет денег, чтобы вернуться, у кого-то возникают проблемы с документами, потому что нужно оформить паспорт, нужно оформить материальную доверенность, нужно выстроить логистику», - объяснила омбудсмен.

В начале июня сообщалось о возвращении трех семей к родным и близким, проживающим на территории России. Пять человек отправились на Украину. Мероприятие прошло на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области.

#Украина #наш эксклюзив #уполномоченный по правам ребенка #мария львова-белова #воссоединение семей
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