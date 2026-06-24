В 53 регионах за два месяца поймали почти 130 подпольных оружейников

В апреле-мае 2026 года российские силовики задержали 128 подпольных оружейников. Об этом сообщили в ФСБ России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, охвативших 53 региона страны, было ликвидировано 45 нелегальных мастерских, где модернизировали оружие и производили боеприпасы. Изъята 301 единица огнестрельного оружия.

В числе изъятого вооружения - четыре пулемета, 15 гранатометов, две штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 788 гранат, свыше 111 кг взрывчатых веществ (тротил, порох) и более 189 тысяч патронов разного калибра. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что по адресам проживания задержанных проведены следственные мероприятия.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали пособников украинских спецслужб в трех регионах страны. Операции прошли в Республике Адыгея, Тюменской области и Краснодарском крае. Преступники планировали диверсии и теракты против военнослужащих, волонтеров, поддерживающих участников специальной военной операции, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.