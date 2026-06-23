CNN: в аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

Временный глава Национальной разведки США Билл Пулти начал значительное сокращение штата сотрудников своего ведомства. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анонимный источник.

Собеседник телеканала заявил о начале увольнений представителей «глубинного государства» (deep state). Так называют теневые группы, оказывающие значительное влияние на политические и экономические процессы в США через структуры федерального правительства.

Президент США Дональд Трамп при назначении Пулти временным главой Национальной разведки рассчитывал на сокращение сотен сотрудников, говорится в материале. Американский лидер считает управление «ненужным и/или слишком большим». Как отмечается, на прошлой неделе Пулти прибыл на новое рабочее место на день раньше запланированного и запросил список всех работников.

Точное количество увольнений пока не разглашается, но ранее собеседники телеканала сообщали о возможном сокращении сотен сотрудников. Ожидается, что под сокращение могут попасть, в частности, Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Уильям Пулти курирует 18 разведывательных агентств.

До этого пост директора Национальной разведки занимала Тулси Габбард. В мае она объявила об отставке, сославшись на болезнь мужа, у которого диагностировали редкую форму рака костей. При этом, по сведениям Reuters, в Белом доме настаивали на ее уходе, в то время как Трамп намекал на разногласия с ней.

Трамп 2 июля объявил о назначении Уильяма Пулти исполняющим обязанности директора Национальной разведки США. После вступления в должность он сохранит руководство Федеральным управлением жилищного финансирования и продолжит курировать ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac.