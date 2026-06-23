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«Суперкам» зафиксировал момент уничтожения пункта управления дронами ВСУ

Враг разместил в заброшенном здании пункт управления беспилотниками.
23-06-2026 06:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 группировки войск «Днепр» успешно скорректировал огонь артиллерии, уничтожившей пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Разведывательный дрон Supercam S350 во время регулярного облета территории зафиксировал запуск ударных беспилотников разных типов из заброшенного здания. Там враг разместил пункт управления БПЛА.

После того, как «Суперкам» обнаружил цель, координаты местоположения противника были оперативно переданы в пункт управления гаубичного артиллерийского дивизиона. Вскоре противник получил высокоточный удар из ствольной артиллерии. Пункт управления беспилотниками врага, расположенный на правом берегу Днепра, был уничтожен.

По данным Министерства обороны России, за время специальной военной операции разведывательный беспилотник Supercam S350 зарекомендовал себя как всепогодное и безотказное средство воздушной разведки. С помощью его военнослужащие могут проводить воздушную разведку в круглосуточном режиме, предоставляя видеоданные в реальном времени. Полученные в ходе разведки данные в дальнейшем используются для корректировки огня артиллерии различных типов.

Ранее МО РФ делилось кадрами, как операторы беспилотников сорвали ротацию пехоты врага в Запорожской области. Разведчики обнаружили маршруты перемещения боевых бронированных машин и автомобильной техники, в салоне которых находились украинские боевики.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #дроны #Херсонская область #разведывательные дроны #Supercam S350
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