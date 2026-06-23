Президента Чехии исключили из состава делегации на саммите НАТО

Президент Чехии Петр Павел исключен из состава национальной делегации на предстоящем июльском саммите НАТО в Анкаре. Об этом сообщает газета Impuls.

Известно, что официальный состав чешской делегации утвердили на заседании правительства в понедельник, 22 июня. Вместо президента страны представлять республику на встрече будет чешский премьер Андрей Бабиш, а также руководитель министерства обороны Яромир Зану и глава МИД Петр Мацинка.

Бабиш объяснил такое решение тем, что представителям Чехии придется оправдываться в Анкаре перед своими союзниками за невыполнение оборонных обязательств. Он добавил, что ответственность за это несет кабинет министров. В связи с этим именно исполнительная власть должна отстаивать позицию страны на саммите Североатлантического альянса. Как отмечает 360.ru, глава чешского правительства отверг обвинения в личной неприязни к президенту.

Петр Павел не согласен с решением министров. Он считает, что правительство превысило свои полномочия.

По данным чешской газеты, за этими действиями стоит личный конфликт. Отношения между правительством и президентом испортились после скандала, связанного с Филипом Турком. После того, как Петр Павел отказался назначать его на министерскую должность, глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что будет вычеркивать фамилию президента из списков зарубежных поездок, а также начнет игнорировать его администрацию.