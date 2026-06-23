Пилот сбитого F-15 рассказал о «медузе из дронов» в небе над Ираном

Пилот американского истребителя F-15, сбитого над Ираном в апреле рассказал об инновационном оружии Исламской Республики. Его слова приводит CNN.

«Множество дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем более мелкие дроны располагались под большими, словно ноги», - рассказал американский летчик.

По его словам, это была «инопланетяная история». В материале отмечается, что если заявления пилота верны, Иран совершил «тревожный шаг вперед» в разработке боевых беспилотников.

В апреле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран израсходовал примерно половину ракетного потенциала, которым обладал до начала военной операции США и Израиля. При этом, по его словам, у Тегерана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил.

Телеканал NBC с ссылкой на скрытый источник в Белом доме сообщил, что ущерб американским военным базам на Ближнем Востоке от иранских ответных ударов оказался значительно серьезнее, чем официально признавал Вашингтон. Согласно материалам, объекты США в зоне Персидского залива ремонт пострадавших объектов потянет на миллиарды долларов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что за время своего превосходства в области ВПК американцы утратили бдительность и перестали обновлять и наращивать собственные запасы. Все это привело к тому, что для восполнения потерь, понесенных во время операции на Ближнем Востоке, необходимо около шести лет. Дандыкин напомнил об утверждении нового оборонного бюджета страны на 1,5 трлн долларов, однако в ближайшей перспективе мало что изменится, уверен он. Сейчас в США используют виды оружия, которые в России давно утилизировали.