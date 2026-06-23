Поддержка ветеранов СВО станет приоритетом работы Общественной палаты

Новый состав Общественной палаты провел первое пленарное заседание. С него стартует отсчет трехлетнего срока полномочий девятого состава. В центре внимания оказалась поддержка участников спецоперации. Об этом заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«Девятый состав Общественной палаты у нас существенно обновлен. Кроме того, жизнь дает новые приоритеты для такого института организованного гражданского общества. Совершенно очевидно, что будет сформировано новое направление - это поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей. У нас участники спецоперации вошли в число членов Общественной палаты. Я думаю, они как никто другой знают всю эту специфику и проблематику, поэтому это будет эффективная работа», - сказал Новиков.

Глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов добавил, что важным также является вопрос развития креативных индустрий. Он подчеркнул, что предстоит урегулировать вопросы, касающиеся законов в этой сфере.

Общественная палата России - это консультативный орган, который помогает гражданам взаимодействовать с государственными структурами и органами местного самоуправления. Она была создана в 2005 году и формируется на основе добровольного участия граждан России, общественных организаций и некоммерческих объединений. В девятый состав Общественной палаты вошли 172 человека. Это 40 членов, назначенных указом президента, 89 избранных палатами общественных советов регионов, и 43 представителя от общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций.