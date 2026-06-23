Посол КНР в России заявил о создании крупнейшей сети связей между вузами

КНР и Россия создали крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества между образовательными учреждениями. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Между Китаем и Россией уже сформировано 16 ассоциаций профильных университетов, объединяющих более 800 вузов обеих стран, что позволило сформировать крупнейшую в мире двустороннюю сеть сотрудничества в области высшего образования», - рассказал он в интервью РИА Новости.

Помимо этого, страны обеспечили взаимодействие в разных сферах. Например, совместная подготовка кадров, инновационное сотрудничество в научных исследованиях и академических обменах.

Чжан Ханьхуэй добавил, что сотрудничество в области высшего образования между двумя странами продолжает активно развиваться. С его слов, процесс создания Китайско-Российского института фундаментальных исследований идет планомерно.

Сам институт уже стал надежной платформой для совместной подготовки высококвалифицированных специалистов.

В начале этого года посол КНР в России назвал количество обучающихся в нашей стране китайских студентов. С его слов, в российских университетах обучаются 66 тысяч граждан Китая.