Спецслужбы предупредили о скорой возможности ИИ свергать правительства

Спецслужбы Австралии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады, объединенные в альянс Five Eyes, сделали совместное заявление о новых опасных возможностях искусственного интеллекта. Они пришли к выводу, что в ближайшие месяцы появятся новые модели ИИ, которые могут угрожать стабильности правительств и подрывать деятельность компаний. Спецслужбы призвали международное сообщество принять против этого срочные меры, сообщает Life.ru.

Это предупреждение прозвучало после того, как администрация Дональда Трампа в начале июня ограничила доступ к передовым разработкам компании Anthropic - моделям Fable и Mythos. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник по сиднейскому времени, подчеркивается, что, хотя искусственный интеллект может усилить киберзащиту, он также значительно ускорит и усложнит кибератаки.

По мнению экспертов Five Eyes, передовые ИИ-системы кардинально изменят баланс между наступательными и оборонительными возможностями в киберпространстве. Этот переломный момент наступит не через годы, а уже в ближайшие месяцы.

Хотя конкретные компании в тексте не упоминаются, внимание в последние месяцы сосредоточено на Anthropic и ее новейших разработках. Одной из них является Fable 5, более «дружелюбная» версия модели Mythos. Доступ к Mythos имеют только проверенные организации. В июне американское правительство временно ограничило использование обеих моделей для иностранных граждан по рекомендации спецслужб.

Эксперт Сиднейского центра изучения США Оливия Шен отметила, что появление еще более мощных ИИ-систем может произойти в любой момент, в том числе у Китая или других игроков. В марте Австралия стала первой страной, подписавшей с Anthropic меморандум о взаимопонимании в рамках своей национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что с 2027 года Великобритания начнет использовать ИИ для проверки возраста просителей убежища. МВД назвало это необходимым из-за случаев, когда взрослые выдают себя за детей. Так они могут избежать депортации и воспользоваться защитой прав несовершеннолетних.