В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за грозы

В понедельник в Москве ожидаются град, кратковременные ливни и грозы, а также температура до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице и области будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные ливни, которые принесут до пяти-семи литров воды на квадратный метр. Возможны грозы и град диаметром до двух-трех сантиметров. Максимальная температура воздуха достигнет +22...+25 градусов, а атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ожидаемой грозы 22 июня. Синоптики прогнозируют, что во время грозы порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в Московской области с 09.00, а в Москве - с 12.00 до 21.00.

Во вторник погода начнет улучшаться благодаря антициклону с запада. Ночью температура будет колебаться от +12 до +15 градусов, а днем поднимется до +21...+24 градусов. В среду также будет солнечно и без осадков. Минимальная температура составит +10...+13 градусов, а максимальная +20...+23 градуса.

В четверг и пятницу погода станет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт. Это приведет к увеличению облачности и дождям. Северный ветер понизит температуру. Ночью и утром будет +8...+11 градусов, а в дневные часы температура составит до +16...+19 градусов, что на 5 градусов ниже климатической нормы.