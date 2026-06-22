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Карлсон заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию

Журналист поддерживал партию на протяжении 35 лет.
Анастасия Митина 22-06-2026 23:29
© Фото: Ron Sachs, CNP for NY Post, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию США. Он защищал ее на протяжении десятилетий.

«Я бы не поддержал Республиканскую партию. Нет ни малейшего шанса, что я поддержу Республиканскую партию. Как я могу поддерживать политически партию, которая не лояльна к Соединенным Штатам?», - сказал журналист в видео, опубликованном на YouTube. 

Он отметил, что всю жизнь голосовал за республиканцев. Карлсон также заявил, что был защитником Республиканской партии на протяжении 35 лет.

Ранее сообщалось, что первая неделя войны против Ирана обошлась США в $6 млрд. Отмечалось, что среди сторонников Трампа и внутри MAGA произошел раскол.

#в стране и мире #сша #Такер Карлсон
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