В Горловке 13 человек пострадали из-за удара ВСУ по автобусу

В Горловке 13 человек пострадали при ударе украинских боевиков по автобусу. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», - написал он в своем Telegram-канале, позже добавив информацию еще об одном пострадавшем.

Это произошло в Калининском районе Горловки. Пассажирский автобус также получил повреждения.

Приходько ранее сообщил, что ВСУ обстреляли центр Горловки. В результате чего пострадали три человека.

Уточняется, что боевики произвели артобстрел по центру населенного пункта. Зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.