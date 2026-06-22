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В Горловке 13 человек пострадали из-за удара ВСУ по автобусу

Удар пришелся на Калининский район Горловки.
Дарья Ситникова 22-06-2026 18:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Горловке 13 человек пострадали при ударе украинских боевиков по автобусу. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», - написал он в своем Telegram-канале, позже добавив информацию еще об одном пострадавшем.

Это произошло в Калининском районе Горловки. Пассажирский автобус также получил повреждения.

Приходько ранее сообщил, что ВСУ обстреляли центр Горловки. В результате чего пострадали три человека.

Уточняется, что боевики произвели артобстрел по центру населенного пункта. Зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

#ВСУ #Горловка #атака #пострадавшие #Приходько
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