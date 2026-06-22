В Горловке 13 человек пострадали из-за удара ВСУ по автобусу

В Горловке 13 человек пострадали при ударе украинских боевиков по автобусу. Об этом сообщил мэр Иван Приходько.
«В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», - написал он в своем Telegram-канале, позже добавив информацию еще об одном пострадавшем.
Это произошло в Калининском районе Горловки. Пассажирский автобус также получил повреждения.
Приходько ранее сообщил, что ВСУ обстреляли центр Горловки. В результате чего пострадали три человека.
Уточняется, что боевики произвели артобстрел по центру населенного пункта. Зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.
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