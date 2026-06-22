Бойцы ВС РФ рассказали, как ведут разведку и обеспечивают воздушный заслон

Почти 220 боевиков потеряли ВСУ в Сумской и Харьковской областях - в зоне ответственности группировки войск «Север», которая выполняет задачу по расширению буферной зоны, чтобы обезопасить приграничные районы. Операторы беспилотников ведут разведку, наводят артиллерию на цели, сами уничтожают позиции ВСУ и обеспечивают воздушный заслон, сбивая тараном дроны противника, которые пытаются пересечь границу.

Беспилотные системы группировки войск «Север» на Харьковском направлении помогают на переднем крае и защищают тыловые районы от украинских дронов. Чтобы попасть на позицию расчета БПЛА 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», нужно выезжать по-серому. Обстановка в небе там напряженная. Разведка координирует работу расчета, осколочно-фугасная боевая часть попадает точно в блиндаж противника, что подтверждают кадры объективного контроля.

«Быстро и, получается, оперативно реагируем на противника, противодействия врага. Разведчикам, да, мы в расчете с моим другом, с которым с детства вообще дружим, с одного садика, с одной школы, с одного класса. Также вместе пришли на СВО, вместе, чтобы одолеть и быстрее принести победу нашей могучей и великой стране», - рассказал замкомандира взвода беспилотных систем с позывным Вес.

Операторы беспилотников помогают наводиться артиллерии и бьют самостоятельно. Они же ведут разведку, работают как ПВО и используются для доставки такелажа. С помощью дрона-разведчика оценивают, как маскируют свои собственные позиции, также проводят разведку вражеских.

«Навожу на блиндажи, на орудия, ну и на прочие цели. Очень часто удается отследить вражеские расчеты БПЛА. И самая интересная работа, мне кажется, происходит по ним. Уничтожение их антенн, их блиндажей», - поделился оператор-разведчик с позывным Брут.

Военнослужащие отдельного полка беспилотных систем отслеживают вражеские БПЛА. Они направляются в приграничные районы Белгородской области.

«Вслед очень трудно догнать их, чаще всего приходится набирать скорость, ну и по закону физики, то есть сверху вниз на них пикировать, тогда уже есть возможность как-то зацепить их, то есть либо тараном крылья сбивать, либо уже, ну, если получается в крыло вклиниваться и он уже из-за перевеса падает», - рассказал оператор FPV-дрона с позывным Баста.

Начальник расчета FPV-ПВО с позывным Вершина с Кузбасса из династии шахтеров. В 2025-м году он подписал контракт, а позже поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Там он изучает «Искусственный интеллект и технологии стратегического прорыва в управлении бизнесом» по программе делового администрирования. Знания применяет на практике: уничтожил более 50 ударных и разведывательных дронов ВСУ. Командование такое повышение квалификации поддерживает и отпускает на сессию.

«Новые знания, которые я получаю на обучении, они непосредственно необходимы уже в боевой работе. Развиваюсь, потому что это все интересно, у нас очень хорошее снабжение, все предоставляют самые современные технологии сейчас в армии. Командование очень положительно к этому относится, идут навстречу и выделяют и время, и средства для того, чтобы повышать квалификацию военнослужащих», - поделился начальник расчета FPV-ПВО с позывным Вершина.

На линии боевого соприкосновения идет технологическая гонка, а подразделения БПЛА стали неотъемлемой частью боевых действий. Они ведут круглосуточную разведку, наводят на цель и сами бьют по вражеским позициям. Помогают создавать зону безопасности вокруг Белгородской области и защищать ее тыловые районы