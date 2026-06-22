Экипаж Ми-28НМ ликвидировал украинских дроноводов ракетой ЛМУР

Минобороны России сообщает о поражении замаскированного пункта управления украинскими беспилотниками вместе с боевиками внутри в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ.

Уточняется, что авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Завершив выполнение боевой задачи, экипаж развернул вертолет и прибыл на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации врага в зоне спецоперации. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.