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Экипаж Ми-28НМ ликвидировал украинских дроноводов ракетой ЛМУР

Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Центр».
22-06-2026 16:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении замаскированного пункта управления украинскими беспилотниками вместе с боевиками внутри в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж ударного вертолета Ми-28НМ. 

Уточняется, что авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Центр». Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. 

Поражение намеченной цели подтвердил доклад разведки. Завершив выполнение боевой задачи, экипаж развернул вертолет и прибыл на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации врага в зоне спецоперации. В тот раз удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #ЛМУР #группировка «Центр»
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