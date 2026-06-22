FPV-дроны сбили таранами беспилотники R-18 в районе Красного Лимана

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских дронов R-18 в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Это сделали операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад».
Отмечено, что расчеты FPV-дронов уничтожают октокоптеры во взаимодействии с постами воздушного наблюдения и специалистами радиоэлектронной борьбы. Вместе все они круглосуточно контролируют воздух в зоне своей ответственности.
Российское оборонное ведомство отметило, что украинские дроны были обнаружены и сбиты оперативно, сразу же после их вторжения в контролируемое воздушное пространство.
Ранее сообщалось, что российские дроны-перехватчики сбили восемь тяжелых коптеров ВСУ под Добропольем. Это сделали расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр».
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»