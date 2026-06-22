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FPV-дроны сбили таранами беспилотники R-18 в районе Красного Лимана

Вражеские дроны ликвидированы специалистами войск беспилотных систем.
22-06-2026 15:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских дронов R-18 в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Это сделали операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад».

Отмечено, что расчеты FPV-дронов уничтожают октокоптеры во взаимодействии с постами воздушного наблюдения и специалистами радиоэлектронной борьбы. Вместе все они круглосуточно контролируют воздух в зоне своей ответственности. 

Российское оборонное ведомство отметило, что украинские дроны были обнаружены и сбиты оперативно, сразу же после их вторжения в контролируемое воздушное пространство. 

Ранее сообщалось, что российские дроны-перехватчики сбили восемь тяжелых коптеров ВСУ под Добропольем. Это сделали расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр». 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Р-18 #красный лиман #Баба Яга
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