FPV-дроны сбили таранами беспилотники R-18 в районе Красного Лимана

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских дронов R-18 в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Это сделали операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем в составе группировки войск «Запад».

Отмечено, что расчеты FPV-дронов уничтожают октокоптеры во взаимодействии с постами воздушного наблюдения и специалистами радиоэлектронной борьбы. Вместе все они круглосуточно контролируют воздух в зоне своей ответственности.

Российское оборонное ведомство отметило, что украинские дроны были обнаружены и сбиты оперативно, сразу же после их вторжения в контролируемое воздушное пространство.

Ранее сообщалось, что российские дроны-перехватчики сбили восемь тяжелых коптеров ВСУ под Добропольем. Это сделали расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.