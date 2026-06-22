В группировке «Восток» рассказали об отражении массированных атак дронов

Расчеты противодействия беспилотникам группировки войск «Восток» в ходе одной из последних массированных атак ВСУ одновременно сопровождали более сотни воздушных целей. Об этом рассказал радиотелефонист взвода противодействия БПЛА с позывным Лева.

«В последний раз их было больше сотни здесь. Когда целей много, они залетают с разных сторон. По сути, не важно, сколько их вокруг тебя, по кому из них работать. Просто выбирается самая ближайшая цель, по ней начинается работа. Все, цель сбита. Выбирается следующая цель», - пояснил Лева.

Круглосуточное наблюдение за воздушной обстановкой ведут несколько подразделений, каждое из которых отвечает за свой сектор. Вместе они формируют своеобразный защитный купол, прикрывающий объекты инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Недавняя атака противника была пресечена силами стационарной группы воздушного прикрытия.

На месте падения одного из сбитых беспилотников остались обломки двигателя и глубокая воронка, образовавшаяся после детонации боевой части. Для борьбы с воздушными угрозами расчеты используют в том числе 23-миллиметровые зенитные установки.

Командир зенитного ракетного взвода с позывным Гаваи рассказал, что операторы получают данные о воздушной обстановке в режиме реального времени через специальные планшеты и системы наблюдения.

«В него очень хорошо видно дроны - как они летают, где они летают. У него здесь планшет, через который он тоже видит все, что у меня здесь происходит», - пояснил Гаваи.

Комплексы оснащены системами тепловизионного наведения и дальней разведки, которые позволяют обнаруживать и сопровождать цели даже ночью и в условиях радиоэлектронного противодействия.

«Уже в трех-четырех километрах я способен разглядеть средние беспилотники. Такие беспилотники, как Fire Point, я могу увидеть и за семь километров. В ночном небе это огромная белая точка», - отметил Лева.

После обнаружения цели система автоматически берет ее на сопровождение, помогая оператору быстро определить характер угрозы и принять решение об открытии огня.

Для защиты важных объектов создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Помимо стационарных расчетов, в районе работают мобильные огневые группы, которые постоянно меняют позиции. Завершающим рубежом обороны являются расчеты переносных зенитных комплексов «Верба», способных поражать малогабаритные беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.