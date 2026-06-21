Германия впервые за 12 лет вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Сборная Германии впервые за последние 12 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Этого удалось добиться благодаря победе над Кот-д'Ивуаром.

Встреча двух сборных прошла на стадионе в канадском Торонто. Немцы обыграли своих соперников со счетом 2:1 и заняли первое место в группе Е, набрав шесть очков. Ранее в плей-офф пробились сборные США и Мексики.

Последний раз сборная Германии прошла групповой этап на ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда немцы стали в четвертый раз стали победителями чемпионата мира. Однако на турнирах 2018 и 2022 года выйти в плей-офф им не удалось.

Ранее сообщалось, что сборная Англии впервые в истории выиграла стартовые матчи на трех чемпионатах мира подряд. Этого удалось добиться благодаря победе над Хорватией.