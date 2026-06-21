Поддержка британской монархии достигла минимума за 33 года

Поддержка британской монархии опустилась до 55%, что является самым низким результатом с 1993 года. Тогда только начались такие исследования. Об этом сообщил The Telegraph.

За три года доля выступающих за сохранение королевской власти упала на 11 процентных пунктов. Сильнее всего упал интерес у молодежи. Лишь 33% британцев от 18 до 34 лет поддерживают монархию, хотя в 2013 году их было 74%.

Самый высокий рейтинг зафиксирован в 2012 году при правлении Елизаветы II, он составил 80%. В начале девяностых королевскую власть поддерживали 69% жителей страны.

Ранее стало известно, что парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии, несмотря на скандал вокруг кронпринцессы Метте-Марит. 141 голос был отдан за сохранение нынешней формы правления. А за учреждение республики - 26.

Напомним, в Норвегии начался судебный процесс над сыном кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариусом Боргом Хейби, которому предъявлены обвинения по 38 пунктам. В их числе изнасилования и незаконный оборот наркотических средств. В случае признания Хейби виновным ему грозит десять лет лишения свободы.