Мошенники выманивают код от Госуслуг при подаче заявления в вуз

Мошенники выманивают код от Госуслуг у россиян, поступающих в вуз. Об этом «Звезде» рассказал заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Сперва абитуриент подает удаленно заявление в вуз. Эксперт уточнил, что такие базы легко сливаются.

«Далее с ним якобы связывается кто-то из представителей приемной компании в Telegram или в каком-то другом мессенджере», - предупредил Девяткин.

В процессе разговора аферисты просят назвать шестизначный код, чтобы «подтвердить заявку на поступление». На самом деле это код для доступа к Госуслугам. По словам эксперта, сейчас это является основной схемой обмана со стороны мошенников.

Девяткин уточнил, что злоумышленники могут также звонить родителям, так как их контактные номера абитуриенты обязательно должны указать в заявлении.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта» рассказали, что мошенники стали звонить абонентам, представляясь сотрудниками сотовых компаний, и сообщать о якобы введенной обязательной пошлине за сохранение номера. На деле это уловка для получения доступа к личному кабинету жертвы.