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Путин присвоил звание народного артиста РФ Владимиру Конкину

Конкин является актером театра и кино, наиболее известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь».
Вероника Левшина 21-06-2026 15:19
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Президент РФ присвоил звание Народного артиста России актеру театра и кино Владимиру Конкину.

«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу - артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации"», - говорится в указе президента.

Конкин родился 19 августа 1951 года в Саратове. 74-летний актер наиболее известен по ролям в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь».

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил народному артисту России Аскольду Запашному орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Лауреатом награды также стал его брат Эдгард, однако он не смог присутствовать на церемонии.

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