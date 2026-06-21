Фицо заявил о готовности использовать любой шанс для диалога с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов воспользоваться любой возможностью для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в опубликованном в соцсетях видеообращении.

«Не упущу ни одной возможности вести диалог с российским президентом Путиным», - цитирует его слова 360.ru.

Политик также подчеркнул, что готов вести переговоры даже с главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом премьер отметил, что Евросоюз обладает всеми необходимыми инструментами для оказания давления на правительство Украины.

Ранее сообщалось, что правительство Фицо заручилось доверием от парламента Словакии, несмотря на рост государственного долга. Для получения вотума нужно заручиться поддержкой минимум 76 из 250 депутатов. В парламенте в тот момент присутствовали 132 политика, 78 из которых проголосовали «За».