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В МВД напомнили о двух обязательных отметках в паспорте РФ

Остальные записи могут вноситься по желанию.
Константин Денисов 21-06-2026 12:14
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В российском паспорте только две отметки являются обязательными, а остальные вносятся по желанию. Об этом напомнили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

«По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», - рассказали в ведомстве.

Дополнительно документ может содержать информацию о семейном положении, наличии детей и загранпаспорта, а также о группе крови и резус-факторе и о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

С 20 января 2026 года в России заработал закон, согласно которому дети теперь могут пересекать границу даже с союзными государствами только при наличии загранпаспорта до достижения ими 14-летнего возраста. Мера призвана исключить случаи так называемой серой миграции.

#в стране и мире #МВД России #паспорт рф
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