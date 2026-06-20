«Поезд Памяти» с частицей Вечного огня приехал в Смоленск

«Поезд Памяти» прибыл в Смоленск. В эти минуты уникальный музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, открыт для всех желающих.

Ранее состав побывал в Белоруссии. Там поездной бригаде передали частицу Вечного огня из Брестской крепости. И 22-го июня - в День памяти и скорби - ее доставят в Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот».

«Путь Вечного огня от Бреста до Москвы - символ памяти, которая должна жить в сердце каждого россиянина, особенно сегодня, когда наши ребята отстаивают интересы государства, отдают свои жизни», - рассказал председатель регионального «Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Алексей Терлецкий.

А в Ленинградскую область к памятнику «Разорванное кольцо» частицы Вечного огня везут представители Военно-морского флота. Торжественные церемонии зажжения лампад также прошли на Саур-могиле в ДНР, на мемориальном комплексе Миус-фронт в ЛНР и в Курске, где у мемориала Памяти павших в Великой Отечественной войне дань подвигу предков отдали морпехи легендарной 810-й бригады, выбивавшей украинских националистов из Суджи и курского приграничья.