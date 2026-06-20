Бразильский посол назвал главное условие для запуска прямых рейсов в Россию

Ключевым фактором для запуска прямых авиаперелетов между Россией и Бразилией является заинтересованность авиакомпаний, готовых взять на себя обслуживание данного направления. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бразильский посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

По его словам, эта тема активно обсуждалась на последнем заседании межправительственной комиссии. Дипломат выделил два основных условия для реализации проекта. Первое - это необходимость урегулирования правовых вопросов и достижения соответствующих договоренностей между авиационными ведомствами двух стран. В этом аспекте, как отметил посол, серьезных противоречий не наблюдается, и сейчас стороны заняты проработкой технических деталей.

Вторым, и наиболее важным, этапом является поиск коммерческого партнера. Как подчеркнул дос Сантос, для открытия рейсов требуется наличие экономических операторов, то есть авиакомпаний, которые будут готовы выполнять полеты по новому маршруту. В связи с этим говорить о точных сроках запуска прямого авиасообщения в настоящее время преждевременно.

Ранее сообщалось, что прямые авиаперелеты между Пакистаном и Россией могут начаться в августе.Отмечается, что авиакомпания Fly Jinnah забронировала слоты для будущих рейсов.