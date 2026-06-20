Российские дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что разведка обнаружила перемещение скоплений живой силы противника по лесополосам. Боевики пытались незаметно выдвинуться для проведения атаки.

«Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов нанесли серию точных ударов по скоплениям живой силы противника», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что дроноводы сорвали помешали ВСУ совершить ротацию пехоты в Запорожской области. Разведчики выявили маршруты перемещения боевых бронированных машин (ББМ) и автомобильной техники, на которой подвозили личный состав ВСУ на позиции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.