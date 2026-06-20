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Дроноводы уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области

Удары по скоплениям живой силы противника произвели военнослужащие группировки войск «Восток».
20-06-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили штурмовиков ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что разведка обнаружила перемещение скоплений живой силы противника по лесополосам. Боевики пытались незаметно выдвинуться для проведения атаки.

«Координаты выявленных целей были переданы расчетам ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов нанесли серию точных ударов по скоплениям живой силы противника», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что дроноводы сорвали помешали ВСУ совершить ротацию пехоты в Запорожской области. Разведчики выявили маршруты перемещения боевых бронированных машин (ББМ) и автомобильной техники, на которой подвозили личный состав ВСУ на позиции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #запорожская область #Дроноводы
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