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В Лаосе приняли решение о строительстве первой русской школы

Проект получил одобрение лаосских властей еще в 2025 году.
Дарья Неяскина 20-06-2026 02:35
© Фото: Kaikeo SaiyasaneXinHua, Global Look Press

В Лаосе в Лаосе планируется открытие первой общеобразовательной школы с русским языком обучения, рассчитанной примерно на 1200 учащихся. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве РФ в стране.

Проект получил одобрение лаосских властей еще в 2025 году. Городские власти Вьентьяна уже выделили земельный участок под строительство. В настоящее время российские инженеры и проектировщики занимаются подготовкой сметной документации и разработкой детального плана будущего объекта.

Согласно предварительным данным, учебное заведение будет работать по программам, соответствующим российским образовательным стандартам.

Ранее сообщалось, что в кубинских школах будут преподавать русский язык как первый иностранный. Российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как среднее профессиональное образование и обмен опытом работы с детьми ограниченными возможностями здоровья. 
 

#в стране и мире #Лаос #строительство #русская школа
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