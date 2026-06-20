В Лаосе приняли решение о строительстве первой русской школы

В Лаосе в Лаосе планируется открытие первой общеобразовательной школы с русским языком обучения, рассчитанной примерно на 1200 учащихся. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве РФ в стране.

Проект получил одобрение лаосских властей еще в 2025 году. Городские власти Вьентьяна уже выделили земельный участок под строительство. В настоящее время российские инженеры и проектировщики занимаются подготовкой сметной документации и разработкой детального плана будущего объекта.

Согласно предварительным данным, учебное заведение будет работать по программам, соответствующим российским образовательным стандартам.

Ранее сообщалось, что в кубинских школах будут преподавать русский язык как первый иностранный. Российская и кубинская стороны договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как среднее профессиональное образование и обмен опытом работы с детьми ограниченными возможностями здоровья.

