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Оркестр Алабинского военного гарнизона наполнил музыкой Парк у прудов «Радуга»

Коллектив виртуозно исполнил произведения военной классики, джаза, поп-музыки, а также красочные фантазии на темы известных мультфильмов.
Тимур Юсупов 20-06-2026 19:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сводный оркестр Алабинского военного гарнизона наполнил звучанием духовых инструментов Парк у прудов «Радуга» в рамках Х сезона программы «Военные оркестры в парках». Коллектив виртуозно исполнил произведения военной классики, джаза, поп-музыки, а также красочные фантазии на темы известных мультфильмов.

Руководителем концерта стал гвардии лейтенанта Артем Якунин. Яркая и разнообразная программа фестиваля призвана объединить зрителей всех поколений - все посетители парка получили возможность не только услышать любимые песни, но и спеть их под аккомпанемент оркестра.

Сводный военный оркестр 100-го Отдельного полка обеспечения и 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознамённого полка гвардейской Таманской дивизии - передовой коллектив Алабинского военного гарнизона. Семь лет назад артисты скооперировали творческие силы, благодаря чему сегодня зритель может насладиться высочайшим уровнем исполнения произведений самых разных жанров - от отечественной классики до мировых музыкальных шедевров.

Ранее на сцене Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар» на Пушкинской набережной в Парке Горького состоялось открытие юбилейного, десятого сезона специальной программы «Военные оркестры в парках» Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Все лето жители и гости столицы смогут наслаждаться любимыми мелодиями в исполнении профессиональных военных музыкантов.

#музыка #военные оркестры #Алабинский гарнизон #оркестр
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