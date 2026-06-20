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Профессор МГИМО указала на пересмотр санкционной политики ЕС против России

Болгария не первая страны Европы, которая следует этой тенденции.
Дима Иванов 20-06-2026 12:29
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Тенденцию к пересмотру санкционной политики ЕС увидела профессор МГИМО Елена Пономарева в решении Болгарии отвергнуть ряд положений по 21-му пакету санкций против России. Об этом она рассказала в комментарии «Звезде».

По ее словам, в Европе все чаще звучат заявления, отличающиеся от прежнего курса в отношении антироссийских ограничений.

«Мы видим и наблюдаем изменения в позиции многих европейских стран относительно конфликта на Украине и относительно санкций против России. Активно выступает сейчас не только Словакия, но уже Италия и Испания заявляют свои иные позиции, и Болгария в этом числе», - сказала Елена Пономарева.

Эксперт считает, что для Софии главным остается защита собственных экономических интересов.

«Экономика очень слабая, одна из самых проблемных в экономическом смысле стран. Не случайно там очень часты были энергетические кризисы. Возможность поддержать свою экономику - это минимизировать санкции в отношении России», - отметила профессор МГИМО.

Пономарева также указала на культурно-исторический фактор, который, по ее мнению, влияет на позицию болгарских властей.

«Болгария тесным образом связана с Россией как православной державой. В болгарском обществе и политических элитах помнят, как появилась болгарская государственность, и чтят подвиг русского солдата. Этот комплекс, я думаю, сработал», - подчеркнула она.

При этом эксперт считает, что изменение позиции Софии не означает полного отказа от санкционной политики Евросоюза.

Болгария выступила против отдельных положений 21-го пакета санкций ЕС против России. София заявила, что не поддерживает включение в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, считая такие меры символическими и потенциально контрпродуктивными. Болгарские власти также возразили против ряда ограничений в энергетической сфере, заявив, что они могут нанести ущерб экономике и энергетической безопасности страны. Позднее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София готова заблокировать новый пакет санкций, если эти положения не пересмотрят.

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