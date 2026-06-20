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На ЧМ-2026 дали первую красную карточку за прикрытый рот

Это новое требование ФИФА против оскорблений.
Дима Иванов 20-06-2026 10:36
© Фото: Sun Yuxuan, XinHua, Global Look Press

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которого удалили с поля за прикрытый рукой рот во время спора с соперником. Инцидент произошел в матче группового этапа против Турции.

В добавленное время к первому тайму Альмирон во время разговора с защитником турецкой команды Мертом Мюльдюром прикрыл рот рукой и что-то сказал оппоненту. Главный арбитр матча из Сальвадора Иван Бартон после просмотра VAR принял решение показать парагвайцу прямую красную карточку.

Такое наказание предусмотрено новым правилом ФИФА, которое ввели специально на ЧМ-2026. Игрок, который прикрывает рот рукой, рукой или футболкой в конфликтной ситуации с соперником, получает красную карточку. Цель нововведения - предотвратить скрытые оскорбления и расистские высказывания.

Альмирон стал первым игроком, к которому применили это правило на чемпионате мира.

#в стране и мире #Турция #FIFA #Парагвай #ЧМ-2026
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