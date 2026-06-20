Вэнс заявил, что Израиль пытается влиять на политику США

Израиль прилагает усилия для воздействия на внутренние и внешнеполитические решения Вашингтона. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте журналистки Элли Бет Стаки.

Политик отметил, что подобная практика не является чем-то исключительным, поскольку многие государства стремятся продвигать свои интересы в американской политике.

Вэнс также подчеркнул, что относится к такому положению вещей как к данности, не требующей дополнительных оценок.

Ранее политолог Малек Дудаков рассказал, что отношения между президентом США и премьер-министром Израиля портятся. Противоречие заключается в том, что Нетаньяху необходимо продолжать эскалацию, чтобы не сесть в тюрьму, однако цель Трампа - завершение конфликта с Ираном, так как война уже очень затянулась.