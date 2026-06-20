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Российские и лаосские военные провели активную фазу учений Ларос-2026

Кадрами отработки боевых задач поделились в Минобороны РФ.
20-06-2026 06:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На полигоне «Коммадам» в Лаосской Народно-Демократической Республике прошла активная фаза международных учений Ларос-2026, в которых приняли участие военнослужащие из Российской Федерации. Кадрами отработки боевых задач поделились в Минобороны РФ.

Площадку для учений предоставила местная Академия сухопутных войск, руководил мероприятием помощник командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковник Иван Тараев. Согласно легенде, бойцы двух армий должны были выбить с захваченных объектов военной инфраструктуры незаконные бандформирования, а остатки вражеских сил уничтожить мотострелковыми подразделениями.

После успешного выполнения задания, на полигоне прошли показательные выступления подразделений специального назначения Лаоса, а также десантирование парашютистов с флагами двух стран. Помимо этого, генералу армии и министру обороны республики Кхамлиенгу Утхакайсону были продемонстрированы средства защиты от беспилотных летательных аппаратов.

«Военнослужащие России и Лаоса показали отличную, слаженную работу. Мы очень благодарны российским специалистам за тот бесценный боевой опыт, который они нам передали. В свою очередь, мы продолжим обучать наших солдат и офицеров с учётом современных реалий», - заявил полковник Анусид Сувонгсават.

Ранее бойцы российского и лаосского спецназа провели учения по борьбе с террористами. За тренировкой понаблюдал министр обороны республики, после завершения отработки осмотревший образцы оружия ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Россия #учения #Минобороны РФ #ВС РФ #Лаос #Лаосская Народно-Демократическая Республика
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