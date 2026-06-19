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В Китае представили переносное лазерное оружие, сбивающее БПЛА

В серии Lijian используются высокоэнергетические лазеры для сбивания дронов на дальности до 1200 метров, несмотря на меньшую дальность действия портативных моделей.
Вероника Левшина 19-06-2026 22:41
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

В Китае продемонстрировали портативное лазерное оружие, которое позволяет одному солдату сбивать беспилотники, разработанное китайской оборонной компанией Harbin Xinguang Optic-Electronics Technology. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Серию Lijian представили в рамках выставки Defence Information Equipment & Technology Exhibition 2026. В серии Lijian используются высокоэнергетические лазеры для сбивания дронов на дальности до 1200 метров, несмотря на меньшую дальность действия портативных моделей.

«Лазерное оружие считается эффективным средством борьбы с беспилотниками, поскольку оно позволяет уничтожать БПЛА в воздухе с относительно низкими затратами по сравнению с их сбитием пулями или артиллерией», - говорится в материале.

Отмечается, что в серии Lijian эта концепция получила дальнейшее развитие благодаря снижению веса вооружения и появлению портативных систем наряду с системами для установки на транспортные средства и стационарные объекты.

«Портативные системы Lijian II и Lijian III состоят всего из трех основных компонентов: лазерного излучателя, воздушного охладителя и портативного терминала управления. Их вес составляет 30 кг, а - 25 кг», - пишет SCMP.

Ранее стало известно, что ученые Национального университета оборонных технологий КНР разработали бионический микродрон размером с комара, предназначенный для проведения разведки и спецопераций. Его вес составил менее 0,3 грамма, а конструкция имитирует полет насекомого: устройство совершает около 500 взмахов крыльями в секунду.

#Китай #в стране и мире #бпла #лазерное оружие
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