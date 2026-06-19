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Представители оборонных ведомств стран СНГ обсудили применение беспилотников

Беседа прошла в рамках IX заседания Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны.
19-06-2026 20:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Международном военном центре Минобороны РФ прошло IX заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при Совете министров обороны стран СНГ. В мероприятии приняли участие представители РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Секретариата СМО Союза Независимых Государств.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в процессе обсуждения делегаты министерств затронули темы применения БПЛА и НРТК в зоне СВО, методик и особенностей обучения операторов беспилотных систем, а также подготовки подразделений к противодействию беспроводным и управляемым по оптоволокну техническим средствам.

«Мы проводим девятое заседание Координационного комитета по вопросам полевой выучки при совете министров обороны государств - стран участниц СНГ. Ежегодно с 2018 года проведение Координационного комитета позволяет нам обсудить наиболее актуальные вопросы в области боевой подготовки национальных вооруженных сил, обменяться опытом на основе современных вооруженных конфликтов», - заявил замминистра обороны РФ.

Генерал-лейтенант Юрий Дашкин, занимающий пост секретаря Совета министров обороны, отметил, что встреча прошла на фоне напряженной военно-политической обстановки, когда в отношении стран Содружества непрерывно расширяют спектр угроз национальной безопасности. По словам военачальника, недавний конфликт на Ближнем Востоке продемонстрировал, что в современном мире защищенность государства напрямую зависит от боеготовности вооруженных сил и уровня профессиональной подготовки военнослужащих.

В завершении работы члены Координационного комитета почтили память советских бойцов, павших в битве за Сталинград
и возложили венки и цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане.

Ранее в Военной академии Генштаба Вооруженных сил России состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. Выпускников поздравил замминистра обороны Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин. 

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Министерство обороны #Минобороны РФ #СНГ #СМО СНГ
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