Фон дер Ляйен предложила рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с РФ

Евросоюз должен рассмотреть вопрос о предоставлении переговорного мандата для диалога с Россией. Об этом на закрытом саммите Евросоюза заявила глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляейн.
По ее словам, сейчас самое подходящее для этого время.
«Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении мандата для мирных переговоров по Украине», - сообщил телеканал Euronews.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта пошутил, что его предлагают отправить переговорщиком в Москву, потому что он «не нравится» коллегам в Брюсселе.
Напомним, начальник кабинета Антониу Кошты Педру Лурти дважды за последние недели связывался с официальными лицами в Москве для открытия канала связи, чтобы возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ряд лидеров стран Европейского союза возмутились, назвав такие действия «неуместными».
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