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Фон дер Ляйен предложила рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с РФ

Об этом глава Еврокомиссии заявилана закрытом заседании саммита Евросоюза.
Вероника Левшина 19-06-2026 19:54
© Фото: Malin Wunderlich, dpa, Global Look Press

Евросоюз должен рассмотреть вопрос о предоставлении переговорного мандата для диалога с Россией. Об этом на закрытом саммите Евросоюза заявила глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляейн.

По ее словам, сейчас самое подходящее для этого время.

«Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС должен начать рассматривать вопрос о предоставлении мандата для мирных переговоров по Украине», - сообщил телеканал Euronews.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта пошутил, что его предлагают отправить переговорщиком в Москву, потому что он «не нравится» коллегам в Брюсселе.

Напомним, начальник кабинета Антониу Кошты Педру Лурти дважды за последние недели связывался с официальными лицами в Москве для открытия канала связи, чтобы возобновить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ряд лидеров стран Европейского союза возмутились, назвав такие действия «неуместными».

#Россия #в стране и мире #Украина #Урсула фон дер Ляйен #переговоры #Мандат
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