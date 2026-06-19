Министр образования Эстонии шокировала коллег речью на русском

Министр образования Эстонии Кристина Каллас возмутила учителей государственной гимназии в Кохтла-Ярве речью на русском языке. Об этом сообщил ERR.

Каллас произнесла часть поздравления на эстонском языке, однако к родителям учащихся министр обратилась по-русски, поблагодарив их за поддержку при переходе образования на государственный язык страны.

«Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке», - говорится в материале.

Одна учительница отметила, что была настолько удивлена, что не запомнила саму речь.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что учащимся в Латвии запретили разговаривать в школах на русском языке даже на переменах. На территории школы разрешено говорить только на государственном языке.