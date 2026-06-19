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Министр образования Эстонии шокировала коллег речью на русском

Одна из учительниц отметила, что не запомнила само поздравление из-за сильного удивления.
Вероника Левшина 19-06-2026 18:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министр образования Эстонии Кристина Каллас возмутила учителей государственной гимназии в Кохтла-Ярве речью на русском языке. Об этом сообщил ERR.

Каллас произнесла часть поздравления на эстонском языке, однако к родителям учащихся министр обратилась по-русски, поблагодарив их за поддержку при переходе образования на государственный язык страны.

«Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке», - говорится в материале.

Одна учительница отметила, что была настолько удивлена, что не запомнила саму речь.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что учащимся в Латвии запретили разговаривать в школах на русском языке даже на переменах. На территории школы разрешено говорить только на государственном языке.

#в стране и мире #эстония #русский язык #Речь #Министр образования #гимназия
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