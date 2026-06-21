Первый зампред ПСБ Минаев оценил перспективы развития ледокольного флота

Делегации из более чем 30 стран посетили Международный военно-морской салон «Флот-2026» в Кронштадте. Представители Бразилии, Венесуэлы, Мексики, Вьетнама, Мьянмы, Эфиопии, Сейшел и ОАЭ на церемонии открытия салона стояли рядом с нашими моряками. На этом салоне отечественная оборонная промышленность представила свои последние разработки в области вооружения и военной техники для Военно-морского флота. Финансовой поддержкой подобных масштабных проектов государственного уровня занимается ПСБ. «Звезда» пообщалась с первым заместителем председателя банка Олегом Минаевым.

- Год назад мы с вами встречались на выставке гражданского судостроения «Нева». Как изменилась ситуация в отрасли за этот год?

«Стратегия развития вообще флота, в частности судостроения, до 35-го года утверждена с перспективой до 50-го», - сказал Минаев.

- Базовые пункты этой стратегии - продолжение модернизации судостроительных предприятий, цифровизация всех производственных процессов, роботизация и, конечно, импортозамещение. Чтобы все это воплотить в жизнь, нужны деньги. ПСБ оказывает поддержку в виде льготных кредитов?

«Доля нашего льготного кредитования, что касается Вооруженных сил, морского флота, стремится к 100%. Мы, собственно, занимаемся финансированием, поддержкой, обслуживанием этих проектов», - уточнил собеседник «Звезды».

- Давайте приведем пример. Есть условный корабль Х. Вы осуществляете льготное кредитование предприятия. А какие были бы последствия, не будь вашей поддержки?

«А последствия были бы очень просты. Этот корабль появился не завтра, а очень-очень потом», - рассказал Олег Минаев.

- В 2023 году ПСБ расширил программу финансирования инвестиционных проектов отрасли, в том числе по строительству и ремонту доков, береговой инфраструктуры. О каких результатах уже можно говорить?

«Мы давно являемся участниками программы по реконструкции и постройке новых судостроительных, судоподъемных сооружений. Причем во всей стране, начиная от Дальнего Востока. Там есть плавучий док «Амурец», который в прошлом году спустили на воду. Это для Амурского судостроительного завода, который позволит Амурскому судостроительному заводу выводить суда уже класса фрегат», - объяснил Минаев.

- Еще один пример - судоремонтный завод «Звездочка». Где ремонтируются в том числе и подводные лодки. Там при поддержке ПСБ строится сухой док. Это фактически выводит завод на новый уровень, точно так же роботизация, внедрение искусственного интеллекта. Здесь тоже ПСБ играет важную роль?

«Мы участвуем в проектах по модернизации. Это нужно делать технологично, быстро. Это просто необходимая реальность. Мы участвуем в разных проектах. В частности, есть Онежский судоремонтный судостроительный завод, там проводится большая масштабная реконструкция с точки зрения оцифровывания, всего процесса производства, роботизации. И в планах это предприятие сможет выпускать не три условных судна в год, а до 10 судов в год», - сказал первый заместитель председателя ПСБ.

- Строительство современного ледокольного флота по-прежнему является важнейшим приоритетом российского судостроения, несмотря на грядущее глобальное потепление?

«В России фактически две трети всего гражданского флота - это суда ледового класса. Поэтому мы действительно очень стараемся развивать усилия в направлении Арктики, а это в первую очередь ледоколы, которые позволят, что бы ни говорили про потепление в любое время, при любой ледовой обстановке планово проводить и гражданские, и другие миссии через этот регион. Сейчас идет серия из семи ледоколов, 22220. Уже четыре сданы. В двух из них участвовали мы. В частности, «Якутия», которая сдана в прошлом году, будет сдаваться «Чукотка». Плюс на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке строится вдвое более мощный ледокол «Лидер». Все, в общем, делается для того, чтобы усилить и дальше и нашу компетенцию в этой области, и, соответственно, еще больше укрепиться на северных широтах», - сказал Минаев.

- Что сделал банк для развития этих проектов?

«Мы подставляли финансовое плечо, мы гарантировали эти контракты и продолжаем это делать», - подчеркнул он.

- Удивительно, на морской салон в Россию за ледокольными технологиями приехали представители ВМФ Бразилии.

«Мне, кстати, очень понятно, что Бразилия интересуется ледоколами, у них там свой полюс холода рядом, тоже, естественно, требующий освоения. Освоение - это, бесспорно, ледоколы. Лидером постройки ледокольного флота как была, так и остается Россия. Это в первую очередь и атомные ледоколы, которые мы первые создали и продолжаем эту историю. Сейчас идет большая серия на Балтийском заводе. Не зря Арктическая программа была начата достаточно давно. Это и Северный морской путь, и усиление ледокольного флота. Там есть сложные технологические моменты», - уточнил Олег Минаев.

- Я правильно понимаю, что самые сложные технологические моменты при строительстве газовозов касаются создания хранилищ сжиженного газа? Главная проблема - его супернизкая температура.

«Это наша отечественная технология, нашего отечественного производства. То есть в этом смысле 90% - это уже локализованная история», - подчеркнул первый зампред ПСБ.

- Мы уже упоминали, что в этом году салон посетило много иностранных делегаций. Это говорит о большом внимании к этой выставке?

«Очень большое внимание, активность со стороны наших зарубежных партнеров, друзей, она очень заметна. Двадцать шесть главкомов в этом году приехали, соответственно, дружественных зарубежных. А вообще, количество делегаций - более 30. Стало больше конкретики, салон стал местом, где все приходят и решают те задачи, с которыми приходят, с теми, с кем они хотят решить эти задачи. Есть повод для гордости, потому что наши технологии вызывают интерес», - заключил Минаев.

В дни работы салона свою продукцию в экспозиции представили 210 компаний, в том числе восемь зарубежных - из Китая, Индии и Белоруссии. Деловая программа включала более 30 мероприятий разных форматов по наиболее актуальным темам, в ее мероприятиях приняли участие более 1 500 специалистов.