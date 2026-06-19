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Стала известна новая мошенническая схема с поддельными сайтами FIFА

Злоумышленники предлагают купить подписку за 12 рублей, после чего списывают все оставшиеся средства.
Вероника Левшина 19-06-2026 16:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В интернете появилось более 300 поддельных сайтов, которые имитируют официальные ресурсы Международной федерации футбола (FIFA). Об этом в беседе aif.ru сообщила контент-аналитик, эксперт по кибербезопасности Ольга Алтухова.

Аферисты пользуются этим из-за чемпионата мира-2026, который проходит с 11 июня по 19 июля. В этот период растет интерес к трансляциям и ставкам.

На поддельных сайтах, созданных мошенниками, зрителю предлагают смотреть трансляцию без рекламы. Для этого нужно авторизоваться через Telegram-бот, который выдаст некий код для входа на сайт трансляции. Затем предлагают оплатить подписку стоимостью 12 рублей, однако при оплате списывают все оставшиеся на карте средства. Для убедительности на сайтах публикуются позитивные отзывы.

Также распространяется схема обмана на подставных платформах для прогнозов и ставок. После создания учетной записи пользователя просят указать Ф. И. О., адрес электронной почты и номер телефона, что приводит к потере средств и персональных данных.

«Чтобы не подвергать риску личную информацию и финансы, рекомендую пользоваться только известными ресурсами с официальными трансляциями», - предупредила Алтухова.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что злоумышленники звонят абонентам, представляясь сотрудниками сотовых компаний, и сообщают о якобы введенной обязательной пошлине за сохранение номера. Это уловка для получения доступа к личному кабинету «Госуслуг» жертвы.

#в стране и мире #FIFA #трансляция #Мошенники #обман
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