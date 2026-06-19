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ВС РФ «Геранью» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая почта» у Сум

Склад использовался для доставки, хранения, сборки БПЛА и их комплектующих.
19-06-2026 16:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись, запечатлевшую момент поражения логистического центра противника. Удар был нанесен по объекту компании «Новая почта» в районе города Сумы с применением беспилотного летательного аппарата-камикадзе «Герань».

На представленных видеоматериалах  видны длинные промышленные здания, несколько грузовых автомобилей и спецтехника у ворот. На кадрах можно рассмотреть архитектуру строений и характерные признаки логистического объекта.

По данным оборонного ведомства, в ангаре могли осуществляться хранение и сборка беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих. На кадрах фиксируется момент удара - взрыв в центральной части объекта, после которого поднимается черный дым.

Ранее Минобороны опубликовало видеозапись объективного контроля, запечатлевшую момент уничтожения важного энергетического объекта, использовавшегося в интересах Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен в районе населенного пункта Золочев Харьковской области с применением «Герани».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Сумы #Герань #Новая почта
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